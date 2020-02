Tinerete versus experienta? Trei motive pentru care merita sa angajezi seniori in echipa ta

Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii spun ca televizoarele OLED sunt printre cele mai bune pe care le poti cumpara. Daca ai in vedere sa cumperi un televizor nou, este posibil sa te intrebi daca merita un televizor OLED? Ghidul LG OLED evidentiaza cinci motive pentru care aceasta tehnologie merita. 1. OLED utilizeaza o tehnologie…

- Ce salarii cred romanii ca ar trebui sa primeasca pentru munca pe care o fac. Cine sunt angajații care considera ca merita sa castige 10.000 de lei pe luna Majoritatea romanilor considera ca salariul corect pe care l-ar merita pentru nivelul de experienta pe care il au si domeniul in care lucreaza este…

- Ce salarii cred romanii ca merita pentru munca pe care o fac. Tot mai mulți angajați vor program flexibil și abonamente la clinici private Majoritatea romanilor considera ca salariul corect pe care l-ar merita pentru nivelul de experienta pe care il au si domeniul in care lucreaza este de maximum 3.000…

- Majoritatea romanilor considera ca salariul corect pe care l-ar merita pentru nivelul de experienta pe care il au si domeniul in care lucreaza este de maximum 3.000 de lei, arata un studiu eJobs. Doar 2% dintre angajați cred ca ar merita sa caștige 10.000 de lei pe luna.Mai mult de jumatate dintre angajații…

- Intrebați care cred ca este salariul corect pe care l-ar merita pentru nivelul de experiența pe care il au și domeniul in care lucreaza, 57% dintre respondenții celei mai recente cercetari derulate de eJobs Romania au spus ca s-ar vedea la un prag maxim de 3.000 de lei pe luna. Mai specific de atat,…

- Discriminarea la angajare in functie de varsta este inca intalnita in companii si, nu de putine ori, unui candidat cu o varsta inaintata i se reduc sansele la un job, pentru ca se crede despre el ca nu are energia si disponibilitatea unuia tanar. Cu...

- Ministrul Culturii a recunoscut ca Bucureștiul nu prea și-a indreptat privirea spre orașul care in 2021 va fi Capitala Culturala Europeana. Spune ca are și motive de ingrijorare și, din pacate, anul acesta cel mai probabil nu vor mai fi alocate fonduri de la București pentru capitala Banatului.…