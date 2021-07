Stiri pe aceeasi tema

- Suntem extrem de mici intr-o mare de probleme pe care viața ni le pune in cale. Cu toate acestea, Geanina Bratu, tanara de 23 de ani din Nereju, care in urma cu aproximativ 4 ani a fost diagnosticata cu o tumora maligna de rinofaringe (un cancer agresiv in stadiul III), continua sa lupte pentru viața…

- Cea de-a doua ediție a Programului educațional BOBOCEL DE ȘCOALA 9 – Școala de Vara, derulat de catre Școala Gimnaziala ,,Ștefan cel Mare” Focșani a ajuns la final. Inițiat de catre prof. inv. primar Gheorghe Minodora, programul a implicat 34 de cadre didactice și peste 50 de bobocei inscriși la clasa…

- Ioana Lovin, absolventa a Colegiului Național „Al. I. Cuza‟ (CNAIC) din Focșani și Florentina Mara Balauța, absolventa a Colegiului Național „Unirea‟ (CNU) din Focșani, au obținut 10 pe linie la sesiunea iunie-iulie 2021 a examenului național de Bacalaureat, inainte de contestații. Ioana Lovin este…

- 06.07.2021 Anunț finalizare proiect grant capital de lucru pentru SC COSMODANA CAFE SRL SC COSMODANA CAFE SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ” DEZVOLTAREA SOCIETATII” proiect nr RUE 3336 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.…

- Doi dintre atletii romani calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Alexandru Novac (sulita) si Bianca Ghelber (ciocan), au obtinut victorii, sambata, in prima zi a Campionatelor Internationale de atletism ale Romaniei ‘Iolanda Balas Soter’, gazduite de Cluj Arena din Cluj-Napoca. Alexandru Mihaita…

- Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii (FJSC), din cadrul Universitatii din Bucuresti, scoate anul acesta, la concursul de admitere la licenta care va avea loc in luna iulie, 130 de locuri la buget si 195 de locuri la taxa. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei de invatamant superior,…

- Primaria Nistorești a oferit sume de bani celor 82 de elevi care au obținut premii la finalul anului școlar 2020-2021. Anunțul a fost facut de primarul Teodor Dobre. Astfel, 28 de elevi care au obținut premiul I au primit fiecare cate 200 de lei, 29 de elevi care au obținut premiul II au primit cate…

- La 22 iunie se implinesc 80 de ani de la declanșarea razboiului sfant pentru eliberarea teritoriilor romanești pierdute in condițiile dramatice ale dezmembrarii Romaniei Mari din vara de foc a anului 1940, Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța. Onoarea declanșarii acțiunilor de lupta,…