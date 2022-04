Stiri pe aceeasi tema

- Experiențe uimitoare, cunoștințe și multe prietenii este ceea ce au avut parte opt elevi și trei profesori de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau, care au participat la mobilitatea din localitatea Aridaia – Grecia, din cadrul proiectului Erasmus „Women Overthrowing MENtalities”. Mobilitatea…

- O echipa formata din patru cadre didactice din Vrancea a participat, in perioada 7-15 martie 2022, la proiectul Erasmus + ,,D.E.E.P. Through Non-formal Learning”, care a avut loc in Kemer și Antalya, doua orașe din Turcia. In proiect au fost implicate echipe de participanți din Turcia, Ucraina, Georgia,…

- Alte 3255 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 327 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 52 sint asociate cu contact in afara țarii: 23-India, 7-Romania, 6-Ucraina, 3-Rusia, 2-Spania, 2-Italia, 1-Belgia, 1-Bulgaria,…

- Insulele grecesti traditionale si zone de litoral din Turcia, Spania, Italia, Cipru, Bulgaria, Egipt, inclusiv Romania, sunt destinatiile pentru vacanta de vara aflate in portofoliul turoperatorului Paralela 45 pentru 2022, agentia anuntand ca reducerile ajung pana la 30% pentru rezervarile Early…

- Alte 1503 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 222 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 41 sunt asociate cu contact in afara țarii: 8 - Ucraina, 5 - Italia, 5 - Bulgaria, 5 - Romania, 4 - Marea Britanie, 3 - Franța,…

- Alte 1503 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 222 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 41 sint asociate cu contact in afara țarii: 8-Ucraina, 5-Italia, 5-Bulgaria, 5-Romania, 4-Marea Britanie, 3-Franța, 2-Germania,…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Rusia, Ucraina, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Marea Britanie, SUA,…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9-Romania, 9-Rusia, 6-Ucraina, 5-Spania, 4-Franța, 4-Irlanda, 3-Italia, 4-Marea…