- O explozie a avut loc sambata dupa-amiaza in cartierul Tractorul din Brașov. Din fericire, nu exista victime umane dar 24 de apartamente și șapte autovehicule au fost avariate. Incidentul s-a produs intr-o garsoniera situata la primul etaj al unui bloc de pe strada Aleea Constructorilor. Conform celor…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat, vineri, ca "TAROM va trimite, sambata, alte doua curse speciale pentru repatrierea cetatenilor romani abandonati de Blue Air pe aeroporturile din Europa". In total, vor fi adusi in tara 350 de calatori. „TAROM trimite maine alte doua curse speciale…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a pledat marti in favoarea constructiei unui gazoduct care sa lege peninsula iberica de Europa centrala trecand prin Franta si care ar putea ajuta la reducerea dependentei de gazul rusesc, relateaza AFP.

- Un barbat din Spania, pe numele caruia autoritatile din tara sa au emis un mandat de arestare, a fost prins, vineri, cand a incercat sa iasa din Romania cu documentul de identitate al unui alt spaniol, potrivit Agerpres.Barbatul calatorea ca pasager intr-un autoturism inmatriculat in Spania si a fost…

- Aeroporturile cu cel mai mare numar de anulari de zboruri din vara aceasta sunt Luton (Londra), Viena si Santorini (Thira), iar aeroporturile cu cele mai putine anulari, Zaragoza (Spania), Corfu (Grecia) si Istanbul, arata datele unei companii tehnologice de calatorii.

- In mijlocul unei veri in care Europa a suferit deja doua perioade de canicula, Confederatia Europeana a Sindicatelor (CES) pledeaza luni pentru adoptarea unei legi care sa stabileasca o temperatura maxima la locul de munca pe continent, transmite AFP. ‘Doi lucratori au murit saptamana trecuta din cauza…

- Tanarul maestru international Mihnea Costachi a revenit in competitiile de sah clasic dupa doua luni de pauza, in care a trecut cu brio examenele de final de an, albaiulianul fiind student la master al Academiei de Studii Economice Bucuresti, dar a bifat cu succes si participarea la Campionatele Europene…