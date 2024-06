Stiri pe aceeasi tema

- Doua tinere din Tecuci au fost ranite dupa ce s-au rasturnat cu ATV-ul intr-o rapa de langa un drum forestier, in statiunea Slanic Moldova, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Bacau. La interventia de salvare au participat jandarmi, salvamontisti si cadre medicale de la Serviciul de…

- Doua turiste, care s-au rasturnat cu ATV-ul intr-o vale de langa un drum forestier din stațiunea Slanic Moldova, au fost salvate, in aceasta dupa-amiaza, de jandarmii montani, salvamontiștii bacauani și echipajul medical. In timp ce se plimbau pe drumul forestier ce duce catre Monumentul Cireșoaia din…

- Doi soti din Republica Moldova au ajuns la spital dupa ce un urs i-a atacat, duminica, 23 iunie, langa o pensiune din statiunea Slanic Moldova. Ursul i-a atacat din spate și a fugit dupa ce alți turiști au inceput sa faca zgomot pentru a-l speria, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ)…

- Doi soti din Republica Moldova au fost raniti dupa ce un urs i-a atacat, duminica, langa o unitate de cazare din statiunea Slanic Moldova, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Bacau. „Jandarmii s-au deplasat in scurt timp si i-au gasit pe barbatul in varsta de 27 ani si pe sotia sa, de…

- O persoana a decedat si patru au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs, sambata, pe DN2 – E85, in localitatea Valea Seaca, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. ‘In urma recunoasterii, s-a constatat faptul ca in accident sunt implicate doua autoutilitare si un…

- Doua persoane au fost grav ranite, marti, in urma coliziunii dintre un camion si o cisterna care transporta carburant, pe drumul national DN 15D, in localitatea Gadinti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘In urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp…

- Jandarmii au intervenit la Cotofanesti, Parava si Oituz dupa ce a fost semnalata prezenta unor ursi in gospodarii sau pe strada, a informat, sambata, Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Bacau. ‘Noaptea trecuta, in jurul orei 00,10, in urma unui apel 112, un echipaj de jandarmerie a fost directionat…

- Un urs a fost impuscat mortal, sambata, la Oituz, dupa ce a scapat din sarma in care era prins si a devenit agresiv fata de membrii echipei de interventie sositi la fata locului, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Bacau.