Tinere exploatate sexual în Constanţa şi Braşov. Printre ele se află și o minoră Trei persoane acuzate de exploatare sexuala au fost reținute, urmand ca autoritațile sa decida daca ei vor fi arestați preventiv pentru urmatoarele 30 de zile. Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanta, au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Constanta, intr-un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, tentativa la trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism. „Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada mai-iunie 2021, trei barbati,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27.08.2021, in jurul orei 12.15, politiștii braileni au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca pe Soseaua Buzaului, intersecție cu Șoseaua de Centura a Brailei este in desfașurare un scandal intre mai multe persoane .La fața locului, au intervenit atat politiști judiciari, rutieri,…

- Doi tineri, unul din Cotesti si celalalt din judetul Braila, banuiti ca in ultimele doua luni ar fi inselat mai multe persoane din Vrancea prin metoda „COVID-19”, au fost retinuti de politisti miercuri, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „Astazi, 4 august, ora 01,40, politistii…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat trei percheziții domiciliare in municipiul Constanța și in localitatea Corbu. In dosar este cercetat un barbat de 40 de ani. In total au fost puse in aplicare trei mandate de percheziție domiciliara,…

- n noaptea de 23/24 iulie a.c, in jurul orei 03:00, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara au reținut pentru 24 de ore 4 barbați banuiți de comiterea infractiunii de talharie calificata. In fapt, in noaptea de 22/23 iulie a.c., politistii au fost sesizați…

- Cu privire la incidentul ce a avut loc azi-noapte, in jurul orei 23:00,in Piața Victoriei din municipiul Timișoara, in care mai multe persoane au tulburat ordinea și liniștea publica, polițiștii Secției 1 Timișoara au identificat 4 persoane, banuite de producerea incidentului, respectiv 4 barbați in…