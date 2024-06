Ține-ți datele personale departe de Dark Web Securitatea cibernetica pare așa un termen pompos care ne duce pe mulți cu gandul la firme mari, la spionaj economic, la Dark web etc. Adica, pe scurt, la chestii care ne depașesc pe mulți sau care nu ne intereseaza. Daca va spunem insa ca tot sub aceasta umbrela intra telefonul sustras, pierderea parolelor sau securitatea banalului router care iți da net in toata casa? Ei, bine, da! Orice incident care are legatura cu gadgeturile de care am devenit dependenți intra in categoria securitate cibernetica. Lucrurile devin și mai clare pentru cei care fac frecvente cumparaturi pe net sau care lucreaza… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

