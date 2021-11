Ține DIETA americană! Slăbești rapid 5 kilograme în 5 zile Aceasta dieta americana te ajuta sa scapi rapid de kilogramele in plus. Iata ce sa mananci. 8:00 – o cafea fara zahar 10:00 – un ceai de plante neindulcit

12:00 – un triunghi de branza topita 14:00 – 1/2 cutie branza de vaci 16:00 – un pahar cu suc de rosii 18:00 – un ou fiert tare 20:00 – un iaurt dietetic Ora 22:00 – un mar.

Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

