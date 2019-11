Tina Turner, celebrată într-un nou muzical pe Broadway Pe cat de putin probabil pare, Tina Turner - legenda a muzicii rock si pop, cunoscuta pentru vocea sa unica, picioarele lungi si spiritul neobosit - implineste 80 de ani la sfarsitul lunii noiembrie, iar Broadway o sarbatoreste cu un nou muzical in care este prezentata povestea vietii ei remarcabile, relateaza marti dpa, scrie Agerpres. Primul spectacol al muzicalului 'Tina: The Tina Turner Musical', in care rolul cantaretei este jucat de Adrienne Warren, va avea loc joi, 7 noiembrie, la Lunt-Fontanne Theatre. Muzicalul povesteste inceputurile umile ale cantaretei Muzicalul povesteste inceputurile umile ale cantaretei Muzicalul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

