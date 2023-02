Tina Glandian, avocata din SUA a fraţilor Tate: „Mi-ar plăcea să petrec timp cu ei în închisoare" „Am fost contactati si a fost interesant pentru noi, intrucat sunt cetateni americani detinuti intr-o tara straina, fara sa le fi fost aduse niciun fel de acuzatii oficiale, iar pentru noi este un subiect in care vrem sa ne implicam. Nu pot sa pledez in fata curtilor din Romania, dar sunt aici ca sa ii asist, lucrez impreuna cu echipa din Romania.Am fost dezamagiti, foarte dezamagiti de decizia curtii care a blocat apelul. Speram la un raspuns diferit si ca fratii sa fie deja acasa la aceasta ora. Voi continua sa lucrez cu echipa de aici, sa vedem care sunt urmatorii pasi ca sa ii scoatem pe frati… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

