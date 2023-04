Stiri pe aceeasi tema

- Un preparat gustos, ușor de facut, ideal pentru perioadele cu restricții alimentare ce preced marile sarbatori creștine. Afla, din randurile de mai jos, ce trebuie sa pui in icrele de fasole pentru un gust desavarsit. Asa le fac si maicutele la manastire in timpul postului. Ce ingredient nu ar trebui…

- Suntem in Postul Paștelui 2023, cel mai aspru si mai lung post din calendarul ortodox, o perioada care trebuie inșeleasa ca una de curatire, de lasare la o parte a preocuparilor lumesti si de apropiere de Dumnezeu.

- In perioada 27 februarie – 15 aprilie, crestinii ortodocsi sunt in Marele Post, in timpul caruia este exclus consumul de carne si produse din carne. Carnea este principala sursa de proteine. Dar, in acelasi timp, este important sa includeti si alte surse de proteine in alimentatie in timpul postului.…

- Exista trei alimente care pot inlocui carnea cu succes. La fel de hranitoare și mult mai sanatoase decat produsele de origine animala, legumele sunt recomandate nu doar in postul Paștelui. Sunt pline de nutrienți și aduc energie organismului.

- A inceput Postul Paștelui, iar medicii susțin ca pentru foarte multe organisme bombardate, zilnic, cu proteine de origine animala, aceasta perioada poate reprezenta o „adevarata gura de oxigen”.

- In acest an, in total 16.207 de sirene au fost anuntate in tara atacata de forțele ruse, totalul sirenelor aeriene din Ucraina insumand, pana la 10 februarie, 22.995 de ore, relateaza news.ro.Sursele care aduna date oficiale pentru a calcula numarul si durata sirenelor de raid aerian pe teritoriul Ucrainei…

- Eclipsele de Luna sunt unele dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice. Ultima eclipsa lunara dintre cele care s-au produs in 2022 a avut loc in ziua de 8 noiembrie și a fost totala, durata fiind de o ora și 22 de minute. Din cauza ca maximul a fost atins la ora 12:59, ora Romaniei, fenomenul…