- Cu toate ca poate parea banal, exista unele lucruri de care trebuie sa ții ca sa nu fii pișcat de țanțari. Afla din randurile de mai jos ce greșeala fac multe persoane in perioada verii!

- Un copil de cinci ani, aflat alaturi de mama si sora lui de trei ani au fost spulberați de un Lamborghini inchiriat, condus de cinci influenceri celebri, in Roma. Micuțul a murit la scurt timp dupa impact.

- Adolescenții de pretutindeni dorm mult mai puțin decat au nevoie. Este concluzia la care a ajuns un studiu, care susține și faptul ca lipsa somnului duce la probleme de sanatate mintala cu impact pe tot restul vieții, potrivit unui amplu documentar prezentat de Agerpres. Somnul este esențial pentru…

- Romanii au virat 16,9 miliarde de euro la Pilonul II de pensii administrate privat in 15 ani de funcționare a acestui sistem, iar caștigul obținut de fondurile de pensii, dupa scaderea comisioanelor de administrare este in prezent de 5 miliarde de euro, a anunțat marți APAPR, asociația care reprezinta…

- Un barbat din București a fost dus in stare grava la spital dupa ce fiica sa ar fi lasat un smartphone la incarcat peste noapte, care ulterior a luat foc.Experții in prevenirea incendiilor susțin in continuare ca smartphone-urile lasate la incarcat și nesupravegheate reprezinta un pericol major, deoarece…

- La data de 25 aprilie 2023, in jurul orei 17.00, o femeie de 38 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a acroșat o femeie de 70 de ani, din municipiu, care traversa strada pe trecerea de pietoni, la ieșirea din parcarea unui magazin. In urma accidentului, femeia de 70 de ani a suferit…

- A purtat lupte pe frontul regiunii pontice la Caceamac, astazi satul Calugareni El a participat si la luptele din Al Doilea Razboi Mondial. A fost la comanda Corpului 3 Armata 22 iunie 1941 ndash; 20 martie 1943 , cu care s a aflat in mijlocul operatiunilor de eliberare a Basarabiei Inainte sa fie trecut…