Timpul – moneda viitorului? Opinie de Octavian Badescu Motto: “Exista ceva mai puternic decat toate armatele lumii, iar aceasta este o idee careia i-a sosit vremea.” (Victor Hugo) Inflatia ca taxa suplimentara pe timp si ca metoda de decapitalizare si de realocare arbitrara de capital. O viata. In medie cam 72 de ani. 850 de luni. 25.000 zile. 625.000 ore. 37.500.000 minute. Astazi suntem intr-o perioada in care expansiunea monetara (inflatia) se accelereaza, coroborat cu dobanzile mici si cu restrictionarea participarii la viata economica. Prin urmare este momentul a fi reliefate cateva aspecte care impacteaza major… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a atras atenția cu cele mai recente imagini publicate pe contul ei de Instagram, acolo unde are peste 500.000 de fani. A publicat imagini din copilaria ei, multe dintre ele alaturi de tatal ei, de Ioan Banicioiu. Nu mulți știu, dar Oana Zavoranu a avut parte de iubirea a doi tați. Este…

- Ce masuri de prim-ajutor luam in caz de alergie la mancare. Intervenția cat mai rapida, DIFERENȚA dintre viața și moarte Ce masuri de prim-ajutor luam in caz de alergie la mancare. Intervenția cat mai rapida, DIFERENȚA dintre viața și moarte Reacțiile alergice pot pune in pericol viața unei persoane.…

- Sportiva britanica Emma Raducanu a afirmat ca traieste un vis si faptul ca a castigat US Open reprezinta rodul unei munci de echipa, potrivit news.ro. "Din start am stiut ca va fi un joc extrem de dificil. Leylah (Fernandez) a jucat un tenis incredibil. A trebuit sa joc la maxim. A fost o…

- Ce ar fi daca ti-am spune ca un hot dog te aduce cu 36 de minute mai aproape de moarte - l-ai mai manca? Acest numar nu a fost ales la intamplare - provine dintr-un studiu publicat la sfarsitul lunii august in revista Nature Food. Cercetatorii au analizat 5.853 de alimente, clasificandu-le matematic…

- Leul o ia la vale! Deprecierea monedei naționale va continua și in perioada urmatoare Leul o ia la vale! Deprecierea monedei naționale va continua și in perioada urmatoare Moneda nationala s-a depreciat putin joi in raport cu euro, continuand practic trendul de depreciere inceput saptamana trecuta,…

- „Voi conduce spre o guvernare performanta pentru ca am puterea și știința sa pregatesc PNL pentur 2024. De 30 de ani sunt implicat in viața politica, și chiar daca unii spun ca nu mai am benzina, am o energie pe care cei de 30-40 de ani nu o au. Datorita faptului ca am trecut prin toate etapele, am…

- Se pregateste o Ordonanța anti-birocrație pentru comercianți. Ar urma sa dispara obligația de a absolvi cursuri de vanzatori, lichidarile de stocuri nu mai trebuie notificate la primarie, fermierii pot vinde direct clienților. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a pus in transparența…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat la 5,6% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si la 3,4% pentru sfarsitul anului viitor, conform unei prezentari realizate luni de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, informeaza Agerpres. Estimarea inflației pentru finalul acestui an…