Stiri pe aceeasi tema

- Sa mai spuna careva ca prefectul nost nu e in acord cu timpurile și ca are idei fara rost. Pai, bai, ciocoflenderilor, voi ați vazut ce impact emoțional o avut aseara Andra, cand o cantat imnul la meciul cu Elveția? No, acu a fi musai sa va retrageți ranjetele pizmașe pe care le-ați afișat cand l-ați…

- Inspecția Judiciara s-a autosesizat in legatura cu cazul judecatoarei implicata in dosarul crimei din Sibiu, acolo unde Adrian Kreiner a fost ucis. Magistrata implicata in dosar a starnit controverse dupa ce a dat un termen pentru emiterea mandatelor de arestare abia pentru miercuri, in timp ce Poliția…

- Pentru șoferi, unul dintre cele mai puțin placute aspecte ale iernii este munca pe care trebuie sa o depuna atunci cand zapada a cazut pe mașina lor peste noapte și au inghețat mașina și geamurile. In plus fața de indepartarea zapezii sau a gheții de pe mașina, trebuie sa aștepte cateva minute pentru…

- The post Live. Cafeaua de dimineața. Invitat: Florentina Luca Moise, inspector școlar general, Valentina Moftolea, director Școala Gimnaziala „Nicu Albu” și Andrei Stela Luminița, director Școala Nr. 2 Piatra Neamț appeared first on Stiri Neamt .

- Trandafirul este una dintre cele mai apreciate flori, iar de multe ori este asociat cu dragostea. Aflați in randurile urmatoare ce sa pui la radacina trandafirilor ca sa infloreasca mult mai repede și cum trebuie ingrijiți. Lucruri fascinante și mai puțin cunoscute despre trandafiri Trandafirul vine…

- Romanii sunt mari consumatori de teste de inteligența, astfel ca in aceasta dimineața va prezentam un test rapid de perspicacitate. Care este gaseste greseala din poza de familie. Test rapid de inteligența. Gaseste greseala din imaginea data In aceasta dimineața va prezentam un test de perspicacitate…

- Cafeaua te trezeste la viata, insa nu este indicat deloc sa o consumi imediat ce te-ai dat jos din pat. Exista cateva argumente care ar trebui sa te faca sa te mai gandesti o data inainte sa sorbi din licoarea magica in fiecare dimineata.

- Cafeaua este una dintre cele mai consumate bauturi din toate timpurile. Exista o mulțime de oameni care nici macar nu iși incep ziua fara sa serveasca o cafea, dar puțini dintre ei știu cum sa o bea de fapt. Specialiștii spun ca nu ar trebui sa pui lapte in cafea și explica exact de ce […] The post…