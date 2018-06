Stiri pe aceeasi tema

- Daca iți place sa te plimbi cu bicicleta sau cu rolele, iar mișcarea in aer liber e preferata ta, azi vrem sa-ți venim in ajutor cu cateva idei de trasee prin București. Cele 5 trasee pe care le-am ales pot fi parcurse de oricine, pentru ca nu sunt dificile, iar lungimile lor nu sunt atat de mari. Practic,…

- Bucurestenii care au treaba in centrul Capitalei, sambata seara, vor avea parte de o surpriza neplacuta. Potrivit unui document intern semnat de secretarul general al PSD, Marian Neacsu, statia de metrou Victorei va fi inchisa pe perioada desfasurarii...

- In aceasta dimineața, circulația ramelor de metrou a fost perturbata de un incident medical care a avut loc in stația Aurel Vlaicu. Stația de la Victoriei a devenit in ultimii ani extrem de...

- "Pentru sporirea sigurantei cetatenilor la metrou, Asocierea TIAB - Grupul Vinci Logic IT Consult SRL a propus Metrorex implementarea unui 'sistem de protectie a calatorilor din statiile de metrou prin instalarea de platforme cu usi culisante la peron', in statia de metrou Victoriei 1. Ca orice propunere…

- Primarul interimar al Capitalei demonteaza, într-o postare pe Facebook, o știre falsa, tirajata de una din instituțiile media afiliate Partidului Socialiștilor. Acestea susțin ca Silvia Radu ar fi refuzat asamblarea la Chișinau a autobuzelor electrice produse în Belarus. Edilul susține…

- Actualul primar interimar al capitalei a fost, oficial, cel mai bogat candidat la alegerile prezidențiale din 2016 doar pentru ca și-a declarat toate veniturile pe care le are. La fel, de-a lungul activitații sale profesionale aceasta a platit impozite statului în valoare de peste 10 milioane…

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) anunta ca in perioada 6 - 9 aprilie 8.482 de politisti vor actiona, zilnic, "pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si in cadrul dispozitivelor suplimentare instituite in zona lacasurilor de cult sau de desfasurare a manifestarilor…

- #salvatipipera . Stația de metrou Pipera este una dintre cele mai aglomerate din rețeaua de transport public subteran din București. Particularitatea acesteia ține insa și de faptul ca este una dintre cele doua stații terminus ale Magistralei 2 și beneficiaza de o remiza cu patru linii. Trenurile trebuie…