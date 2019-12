Stiri pe aceeasi tema

- NATO, tinta criticilor din partea presedintelui francez Emmanuel Macron, si Uniunea Europeana sunt complementare, si nu rivale, a declarat miercuri noua presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP. In materie de aparare europeana, "UE si NATO sunt complementare,…

- Viorica Dancila, intrebata de Victor Ciutacu daca Adina Valean este o propunere "OK", a afirmat ca au fost colege timp de noua ani in Parlamentul European, ca o cunoaste foarte bine si ca o apreciaza. "Este un europarlamentar foarte bun. (...). O apreciez si vreau sa mai fac o precizare. (...). Pentru…

- Candidatura lui Dan Nica la postul de comisar european a fost respinsa de Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene. Comisia Europeana așteapta o noua propunere din partea României.

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, in varsta de 60 de ani, a decis sa-si amenajeze o locuinta alaturi de birou, la etajul al 13-lea al cladirii Berlaymont, sediul institutiei, la Bruxelles, au confirmat joi serviciile sale, relateaza AFP.

- Ungaria a propus presedintei alese a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un nou candidat pentru echipa sa, in persoana ambasadorului Budapestei la Uniunea Europeana, Oliver Varhelyi, dupa esecul inregistrat luni in Comisia Afaceri Juridice a Parlamentului European (PE) de primul sau candidat, Laszlo…

- Nominalizarea Rovanei Plumb in functia de comisar european s-a facut prin incalcarea legii, potrivit Digi 24. Astfel, premierul era obligat sa informeze Parlamentul, iar persoana nominalizata sa fie audiata in comisiile parlamentare. Legea 373/2013, privind cooperarea dintre Parlament și Guvern in domeniul…

- Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, ar fi respins cele doua propuneri trimise de premierul Viorica Dancila la Bruxelles, Dan Nica si Rovana Plumb, relateaza EurActiv.com. Potrivit sursei citate, in locul celor doi ar putea fi propusa Ramona Manescu, ministrul Afacerilor Externe,…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo efectueaza o vizita oficiala la Bruxelles pentru a "reseta" relațiile intre Statele Unite și Uniunea Europeana, a declarat ambasadorul american Gordon Sondland pentru site-ul Politico.com, conform Mediafax.In cadrul vizitei oficiale de doua zile, care…