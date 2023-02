Stiri pe aceeasi tema

- De luni, parcarea autovehiculelor in zonele taxabile va fi verificata in mod automat de cei de la Timparl cu ajutorul unui sistem automat. Primaria Timișoara a ”conceput” un sistem de camere video și un soft IT care citește automat numerele de inmatriculare ale vehiculelor parcate și le compara cu baza…

- Sistemul prin care timișorenii iși platesc calatoriile cu transportul public va fi modernizat cu fonduri venite prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Primaria Timișoara a caștigat o finanțare de 5 milioane de lei.

- Un echipament de facilitare a plații automate a tichetului de parcare, atat cu cardul, cat și in numerar, a fost instalat in parcarea fostului Comisariat Zonal din centrul Timișoarei. Parcarea va fi inchisa in acest final de saptamana, fiind dedicata exclusiv delegațiilor participante la deschiderea…

- 2023 a adus prețuri mai mari pentru politele de asigurare obligatorie, dupa ce autoritațile au majorat contribuțiile pe care firmele de asigurari trebuie sa le vireze la fondul de garantare a asiguraților dupa falimentul City Insurance, scrie ziare.com In plus, societațile de asigurare au libertate…

- Primaria Timișoara anunța ca potrivit legislației privind transportul in regim de taxi și in regim de inchiriere, autorizația de transport se elibereaza de autoritatea de autorizare pe durata nedeterminata și este valabila cu condiția vizarii acesteia la fiecare 5 ani de catre aceasta, odata cu verificarea…

- Chiar daca toate cele patru autovehicule au fost grav avariate, nimeni nu a fost ranit. Nu sunt deocamdata cunoscute cauzele producerii accidentului, dar imagini de dupa impact au aparut pe retelele de socializare. TIR rasturnat intr-o prapastie din Mehedinți: șoferul a murit Tragedie in Mehedinți.…

- Cod Rutier 2022. Ce amenda primești daca nu iși merge un far la mașina. Codul Rutier s-a tot modificat, iar șoferii nu cunosc foarte bine sancțiunile pe care le risca in diverse situații. Una dintre cele mai des intalnite este problema farurilor. Oricand se poate intampla ca unul dintre ele sa nu mai…