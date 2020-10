Timp pentru o lume regândită * Tot ce a acumulat de-a lungul secolelor - cultura, religie, spiritualitate - in perioada pandemiei omenirea se leapada de toata aceasta mostenire ca de o haina grea ce nu-i mai este de folos, indreptandu-se spre o noua civilizatie, adica spre o noua barbarie. Devenit rob al noii tehnologii de comunicare, omul modern si post modern nu se deosebeste prea mult de omul preistoric. Omul preistoric a descoperit focul. Omul post modern a descoperit esenta lumii, a luminii si a fo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

