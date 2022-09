Timp de trei zile, Simpozion dedicat Experimentului Pitești A inceput a 22-a ediție a conferinței internaționale „Experimentul Pitești- Reeducarea prin tortura”. Festivitatea de deschidere a avut loc vineri, 30 septembrie, in sala Filarmonicii Pitești, iar prezentarea lucrarilor va continua și sambata, intre 09:00-20.00 la Muzeul Județean Argeș, pana duminica, participanți fiind zeci de foști deținuți politici, experți și profesori din țara și de […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

