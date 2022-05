Timp de aşteptare la vama Siret pt camioane, în continuare foarte mare-14h Timp de asteptare la vama Siret pt camioane, in continuare foarte mare-14h Foto: politia de frontiera. Timpul de asteptare la punctul de trecere a frontierei Siret pentru camioane este în continuare foarte mare, respectiv, 14 ore, pe sensul de iesire din tara, în timp ce la intrare tirurile asteapta doua ore. Potrivit corespondentei RRA, Mihaela Buculei, situatia dureaza deja de câteva zile. Aglomeratie este si la alte vami, pentru vehiculele de mare tonaj, astfel Politia de Frontiera semnaleaza trafic intens si în vestul tarii, unde timpii de asteptare… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

