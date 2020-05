Stiri pe aceeasi tema

- Numarul bolnavilor infectati cu noul coronavirus tratati, la Spitalul Municipal Blaj, spital suport pentru cazurile de COVID-19, pana in data de 30 aprilie 2020, este de 51. Sase cadre medicale au fost testate pozitiv.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii lauda Suedia drept un ”model” in lupta impotriva noului cronavirus, in pofida faptului ca nu a impus restricii dure in vederea opririi raspandirii covid-19, in timp ce mai multe tari din lume au inceput sa relaxeze izolarea, relateaza New York Post.

- Ridicarea restrictiilor se va face gradual, anunta premierul FOTO: Alex Lancuzov Premierul Ludovic Orban a declarat ca într-o prima faza, dupa data de 15 mai, autoritatile vor ridica "acele restrictii pentru care exista cel mai mic risc epidemiologic", punctând ca acest lucru…

- O femeie de 74 de ani din Ecuador, care a fost declarata moarta dupa ce a fost internata in spital cu Covid-19, a fost gasita in viata, doua saptamani dupa ce familia sa i-a organizat funeraliile, scrie BBC News. Situatia este dezastoasa in aceasta tara, morgile spitalelor sunt pline , mortii fiind…

- Un medic de la Spitalul Județean din Pitești, Felix Sarboiu, a fost depistat pozitiv cu noul tip de coronavirus, in urma unei probe recoltate zilele trecute.Acesta a prezentat unele posibile simptome din urma cu mai multe saptamani, dar a spus ca este doar o raceala care il sacaie. El a refuzat tot…

- Starea de urgența in Romania, prelungita cu 30 de zile. Iohannis: “Pericolul nu a trecut, iar relaxarea restrictiilor ar duce la o crestere vertiginoasa a cazurilor de infectare” Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile,…

- Pana vineri, 3 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate și externate din unitați spitalicești: 126 la București, 58 la Timiș, 34 la Iași, 5 la Caraș-Severin,…

- Premierul Ludovic Orban a tinut duminica prima conferinta de presa de cand a fost reinstaurat in functie. Din izolare, acesta a explicat ca in perioada interimatului Guvernul a luat masuri eficiente, „chiar daca au parut severe si criticate”.