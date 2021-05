Actorul Timothee Chalamet, cunoscut din filme precum „Call Me By Your Name” si „A Rainy Day in New York”, va fi Willy Wonka in musicalul pregatit de Warner Bros. despre tineretea faimosului ciocolatier.

Nu au fost facute public detalii despre actiunea filmului, insa productia va spune inceputul povestii unui barbat care a pus bazele unei elaborate fabrici de ciocolata. Reprezentantii lui Chalamet au confirmat pentru Variety ca el va canta si dansa in acest film.

Cartea pentru copii „Charlie and the Chocolate Factory”, scrisa de Roald Dahl, are in centru un baiat sarac, Charlie Bucket,…