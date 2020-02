Stiri pe aceeasi tema

- SAGA Festival este singurul mare festival din București, care se va desfașura intre 5 și 7 iunie, in Parcul Izvor. Organizatorii planuiesc sa aduca peste 150 de artiști, 5 scene, și zeci de mii de oameni langa Casa Poporului. Primele nume anunțate pana acum sunt Alan Walker, Disclosure, Don Diablo,…

- Florian Rus colaboreaza cu Ioana Ignat, povestea de succes a ultimilor trei ani din muzica romaneasca, pentru piesa „Singura greșeala”. „Singura greșeala” este cel de-al treilea single extras de pe EP-ul de debut al lui Florian Rus – Strazile din București, lansat la sfarșitul anului 2019, in direct…

- Partenerul de viața al Elenei Udrea a facut publica o imagine pe contul personal de Instagram, unde fetița a fost surprinsa intr-un cadru de iarna ca de poveste. In imaginea suprinsa se poate vedea cum Eva se bucura de zapada. Mulți dintre internauți au remarcat și ca fetița a crescut foarte mult,…

- Cristian Botan a publicat un mesaj - ultimul al lui - pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei. Ambasada Suediei, mesaj surprinzator pentru SRI: Catre baietii cu ochi albastri "M-am alaturat echipei ambasadei in octombrie 2018. Dincolo de politica și partea comerciala, am avut n̶o̶r̶o̶c̶u̶l̶…

- Conform noilor masuratori ale audienței radio, Liza și Fereșteanu formeaza duo-ul preferat al tinerilor bucureșteni. Liza și Fereșteanu aduna, in fiecare seara de luni pana joi, cei mai mulți tineri intre 15 și 29 de ani din capitala. De asemenea, aceștia se bucura de cea mai mare creștere de audiența,…

- In fiecare luna vei fi provocat sa ni te alaturi la Funky Lounge Herastrau, unul dintre cele mai adorate localuri de pe malul Lacului Herastrau. Pregateste-te pentru un concept de evenimente care va da startul unui nou trend muzical in Bucuresti si, ulterior, in diferite orase din Romania. ▷ La…

- In 2020 SAGA FESTIVAL va avea prima ediție la București, in Parcul Izvor, intre 5 și 7 iunie. Artiștii anunțați pana acum sunt: Disclosure, Don Diablo, Faithless (DJ set), Marshmello (Romania 2020 exclusive performance), Meduza (pentru prima data in Romania), Sam Feldt Live (Romania 2020 exclusive performance), Sigala…