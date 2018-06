Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis asupra legilor de aprobare a programelor de sustinere a crescatorilor de suine si a sectorului avicol pentru activitatea de reproductie. Seful statului a sesizat, luna trecuta, CCR cu privire…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a anuntat marti ca se retrage de la lucrarile Comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, sustinand ca scopul pe care si l-au propus reprezentantii autoritatii legislative nu pare a fi legat de imbunatatirea legislatiei cat timp demersurile colaterale…

- Prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans, a afirmat luni ca a "facut cateva progrese" in privinta disputei cu Polonia, insa nu poate afirma ca problema a fost rezolvata, relateaza site-ul agentiei EUObserver.com.

- Ungaria și Polonia manifesta tentative de „evadare” - semnalizeaza Timmermans UE are "datoria" de a preveni reinstaurarea dictaturii in spatiul comunitar, a declarat Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, facand referire la situatia din Ungaria si Polonia, informeaza site-ul de…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va efectua o vizita oficiala in Polonia luni pentru a discuta cu liderii polonezi despre disputa dintre Bruxelles si Varsovia privind legile justitiei, informeaza Politico.eu.

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va efectua o vizita la Varsovia pe 9 aprilie, a indicat joi seara, pentru AFP, purtatoarea de cuvant a guvernului polonez. "Vizita sa este continuarea unui dialog impartial si bazat pe fapte intre guvernul polonez si Comisia Europeana", a declarat…

- Concesiile privind reformele judiciare pregatite de partidul de guvernamant din Polonia au ca scop sa transmita Comisiei Europene ca este posibil un compromis cu Varsovia, dar vor mentine cea mai importanta parte a schimbarilor, a declarat vineri premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters.…

- Comisia Europeana a amintit Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma, informeaza…