- Romania ar trebui sa vina in curand cu un plan de renuntare totala la utilizarea carbunelui pentru a produce energie, intrucat aceasta resursa nu are niciun viitor, a declarat astazi Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, in cadrul unei conferinte de

- CARAS-SEVERIN – Alocarea investitiilor pentru extinderea retelei de gaze naturale pe teritoriul Romaniei si, in mod special, pe raza judetului Caras Severin este o prioritate pentru Guvern. Cel putin asta sustine deputatul liberal carasean Dumitru Rujan! Interesele Romaniei privind investitiile in infrastructura…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2020, datoria externa totala a crescut cu 10,187 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 85,794 miliarde euro la 30 noiembrie 2020 (71,5% din totalul datoriei externe), in crestere cu 15,4% fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, acuza Guvernul condus de Florin Cițu ca a dus Romania la „groapa austeritații". Firea invoca scrisoarea oficiala de la Comisia Europeana. Incompetența lor o vor plati toți copiii și nepoții noștri! Guvernul va cadea, cat de curand, dar faptele grave impotriva…

- ​Unsprezece asociații profesionale și patronale din domeniul eficienței energetice a cladirilor solicita majoritatii guvernamentale care se creeaza în aceste zile rediscutarea Planului National de Redresare si Rezilienta. Mai exact, cer alocarea prin Planul National de Redresare si Rezilienta…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 9,2 miliarde de euro in octombrie, la 118,99 miliarde de euro, de la 109,78 miliarde de euro la 31 decembrie 2019, arata datele publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). „In perioada ianuarie – octombrie 2020, datoria externa totala a crescut…

- Avand in vedere ca, incepand cu data de 1 aprilie, acciza la tigarete se situeaza sub pragul minim impus de legislatia UE, Parlamentul a adoptat recent un amendament la Codul Fiscal pentru corectarea situatiei si evitarea sanctiunilor din partea Comisiei Europene. Directiva 2011/64/UE impune ca acciza…

- „In cateva zile prima transa din instrumentul SURE- 3 miliarde euro !!!! Uniunea Europeana a acordat Romaniei in cadrul instrumentului SURE, conform cererii partii romane, un imprumut in valoare de cca. 4,1 mld. euro pentru sustinerea a 9 masuri adoptate de Guvernul Romaniei in contextul crizei generate…