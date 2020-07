Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a promis miercuri un pachet de legi menite sa combata mai eficient ''amenintarea'' reprezentata de Rusia, in urma unui raport ce sustine ca guvernul sau a ''subestimat'' riscurile rezultate din interferenta Rusiei, seful guvernului subliniind totusi ca nu din cauza…

- Acest decret privind ”obiectivele dezvoltarii Rusiei pana in 2030”, publicat de Kremlin, stabileste obiectivul ”reducerii nivelului saraciei la jumatate fata de 2017”. La realegerea sa, in 2018 - al patrulea mandat, care trebuia sa fie ultimul sau mandat - Putin a stabilit deja acest obiectiv, insa…

- Președintele Rusiei ia in serios amenințarea pandemiei și a impus masuri stricte pentru a se proteja de cei care il viziteaza in aceasta perioada, scrie The Guardian.Vladimir Putin beneficiaza de masuri speciale de protecție in fața coronavirusului: oricine il viziteaza in aceasta perioada trebuie sa…

- Librariile din Rusia au început deja sa vânda copii ale noii Constituții a țarii, deși referendumul cu privire la modificarile constituționale care i-ar permite lui Vladimir Putin sa ramâna la putere pâna în 2036 va avea loc pe 1 iulie, a relatat marți siteul RBC, potrivit…

- Comitetul de Investigatii al Rusiei a anuntat luni ca a deschis o ancheta impotriva lui Aleksei Navalnii, principalul opozant si critic al Kremlinului, privind o presupusa calomnie prin intermediul unor comentarii pe care el le-a facut in social media, informeaza Reuters. Intr-un comunicat, Comitetul…

- Purtatorul de cuvânt al premierului britanic Boris Johnson a anunțat ca​ Regatul Unit nu va susține reprimirea Rusiei la discuțiile G7 daca Moscova „nu își va înceta activitațile agresive și destabilizatoare”, relateaza Politico.Orice tentativa a președintelui Donald…