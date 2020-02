Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva minute au fost trase la sorți meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, care se vor disputa dupa urmatorul program: Academica Clinceni – Dinamo, Politehnica Iași – U.Craiova, FC Hermannstadt – FCSB și Petrolul Ploiești – Sepsi Sf.Gheorghe. Meciurile vor avea…

- Gabriel Marinescu, de origine romana, practica fotbal-tenis din copilarie. El este ambasador național pentru aceasta activitate. Mingi de fotbal, un fileu, cațiva amici și puteți organiza un meci de fotbal-tenis. Daca nu cunoașteți acest sport, Gabriel Marinescu vi-l explica pe larg. El a fost promovat…

- Liga Profesionista de Fotbal a analizat solicitarea lui Mirel Radoi și a FRF, prin care echipele din play-off-ul Ligii 1 sa evolueze mai devreme in etapa din preajma barajului cu Islanda din 26 martie (Detalii, AICI). Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit in ultimul Comitet Executiv ca meciurile de baraj pentru promovarea in eșalonul al treilea sa se dispute in dubla manșa, pe 13 și 20 iunie 2020. Campioana județului Suceava va intalni una dintre campioanele județelor Bacau, Botoșani, Neamț, Iași sau Vaslui, ...

- Sedinta pentru stabilirea programului si a gazdei turneului final al Memorialului Gheorghe Ene rezervat jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2011 a avut loc astazi, la sediul Federatiei Romane de Fotbal.Echipa Academia Hagi 2011 s a calificat intre cele mai bune opt echipe din tara, dupa ce a castigat turneul…

- Divizionara secunda Fortius Buzau si-a aflat adversara din optimile de finala ale Cupei Romaniei la futsal, in urma tragerii la sorti care a avut loc la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Echipa buzoiana va intalni prim divizionara Clujana Cluj Napoca, ultima clasata in acest moment in Liga 1, fara…

- Ziarul Unirea Mirel Radoi, noul selecționer al Romaniei! Dubla din play-off-ul Ligii Națiunilor, decisiva pentru “tricolori” Mirel Radoi este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Romaniei, numirea sa fiind aprobata in unanimitate de Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal. Acesta…

- Prima reprezentativa de fotbal a Romaniei a ramas fara selecționer, dupa ce Cosmin Contra, 43 de ani, și-a anunțat demisia la finalul partidei cu Spania, 0-5, la Madrid, in preliminariile Euro 2020. Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal se va reuni, marți, unde șeful FRF, Razvan Burleanu,…