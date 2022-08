Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat atentionarea emisa pentru ziua de sambata, anuntand temperaturi ridicate si disconfort termic in perioada urmatoare in zonele de sud si sud-est si local in nord-vest, unde se vot atinge temperaturi maxime de pana la 37 de grade Celsius.

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 31 iulie, ora 10:00 – 01 august, ora 10:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Zona afectata: Moldova In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata ce se va manifesta…

- Atenționare Cod Galben de furtuni in ALBA pana luni. Cod Portocaliu in alte județe. Ploi torențiale, vijelii, grindina Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi atenționari de furtuni, valabile pana luni. Condiții de instabilitate atmosferica vor fi in Alba și in alte județe din țara. COD GALBEN:…

- Mesaj RO-ALERT de instabilitate atmosferica accentuata pentru locuitorii din Alba Iulia. Vijelii, descarcari electrice, grindina Au fost emise mesaje SMS RO-ALERT privind condiții meteo de instabilitate atmosferica accentuata pentru locuitorii din Alba Iulia. Județul Alba se afla sub avertizare Cod…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat mesajele de avertizare meteorologica emise pentru județul Dambovița. Astfel ca, in intervalul 28 iulie, ora 10:00 pana pe 29 iulie, ora 06:00, județul Dambovița Post-ul Dambovița sub Cod Portocaliu și Galben de instabilitate atmosferica! apare prima…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de caldura și disconfort termic și unul de instabilitate atmosferica accentuata, precum și un cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, vijelii puternice, ploi abundente.

- Cea mai mare parte a tarii, inclusiv Capitala se afla marti, 21 iunie, in intervalul 11:00 – 21:00, sub avertizare de vant si instabilitate atmosferica pana la ora 21:00. Codul galben anuntat de meteorologi este valabil de la ora 11 pana la ora 21, fiind asteptate intensificari ale vantului si instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate, valabila in intreaga tara, pana duminica seara. Potrivit meteorologilor, in intervalul 10 iunie, ora 14:00 - 12 iunie, ora 22:00, in…