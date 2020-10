Stiri pe aceeasi tema

- "In aceasta dupa - amiaza, ISU Sibiu a transmis un mesaj de avertizare RO - ALERT pentru cetațenii din localitațile Agnita, Toparcea și Sacel in scopul avertizarii și informarii cetațenilor despre depașirea ratei de infectare cu noul Coronavirus de 3 la mia de locuitori precum și respectarea cu celeritate…

- Ziarul Unirea Ce se va intampla in cazul in care județul Alba va trece de pragul de 3 infectați la o mie de locuitori? Rand pe rand, localitațile din județul Alba și din țara sunt afectate negativ de catre efectele devastatoare pe care virusul pandemic le cauzeaza inca de la inceputul sau. Noi masuri…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat lista pe județe a incidenței cumulate a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile, la mia de locuitori. Niciun județ nu depașește pragul de 3 la mie, insa 17 dintre ele, inclusiv județul Mureș, sunt peste limita de 1,5 cazuri la mia de locuitori in ultimele…

- O noua creștere semnificativa a numarului de cazuri de Covid-19, in ultimele 24 de ore. Capitala se apropie de pragul de 3 la mia de locuitori, doua județe au depașit 2 la 1.000, iar alte 12 județe au peste 1,5. La ultima raportare au fost inregistrate 2.069 de cazuri noi de coronavirus, in urma efectuarii…

- Potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Suceava, din cele 114 de unitați administrativ teritoriale din județ 27 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 25 au cate un caz in evoluție, 40 au sub cinci cazuri in evoluție, 11 au sub zece cazuri in evoluție iar 11 au peste zece cazuri…

- In București (172 cazuri noi), Prahova (88 cazuri noi), Argeș și Timiș (ambele cu cate 80 de cazuri) s-au inregistrat cele mai multe cazuri de infectare cu COVID. La polul opus, județele cu cele mai puține cazuri noi sunt Harghita (1 caz), Salaj și Satu Mare (cate 6 cazuri). Practic, in 9 județe numarul…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.415 de cazuri noi de persoane infectate ... The post Peste 1.400 de cazuri noi de COVID 19, in Romania. In judetul Timis au fost inregistrati 45 de noi infectati appeared first on Renasterea banateana .

- De la inceputul pandemiei de coronavirus, județul Timiș este pe cale sa atinga pragul de o mie de persoane infectate. In ultimele 24 de ore, in cel mai vestic județ al țarii a fost inregistrat un deces al unei persoane cu Covid-19. In Romania au aparut 1.120 cazuri noi de SARS-Cov2.