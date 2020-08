Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 69.374 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 32.334 pacienți au fost declarați vindecați și 7.814 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima […] Articolul Timișul ramane in topul național – 76 cazuri noi de COVID 19, 9 persoane reinfectate și trei decese in ultimele 24 de ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .