Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din zona Bucuresti – Ilfov, Cluj si Timis au recrutat cei mai multi angajati in perioada august 2020 – august 2021, conform datelor de la Institutul National de Statistica (INS) centralizate de...

- Institutul Național de Sanatate Publica din Romania a publicat pe 13 octombrie raportul saptamanal de supraveghere, din datele raportate pana pe 10 octombrie. O sinteza a raportului arata ca, in ultima saptamana: 39 % din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Ilfov, Timiș, Iași și Cluj 27,3…

- Peste 72% dintre infectarile cu coronavirus si 91, 6% dintre decesele COVID, inregistrate saptamana trecuta in Romania, au fost la persoane nevaccinate – a anuntat Institutul National de Sanatate Publica. Din totalul cazurilor, cele mai multe s-au inregistrat in: Bucuresti si in judetele Ilfov, Timis,…

- Mai mult de trei sferturi dintre cazurile de COVID-19 inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost la persoane nevaccinate, iar 95.2% din decesele asociate virusului au fost la persoane nevaccinate, se arata in raportul miercuri, 15 septembrie, de Institutul National de Sanatate Publica (INSP)…

- Companiile din Bucuresti - Ilfov, Cluj si Timis platesc lunar salarii reprezentand aproape jumatate din fondul de salarii din toata Romania, arata o analiza a Ziarului Financiar, pe baza datelor de la Casa Naționala de Pensii. Cel mai mic fond de salarii

- Numarul femeilor actionari sau asociati in firmele din Romania era, la finele lunii iulie 2021, de 436.261, acestea avand o pondere de 34,27% in total actionari sau asociati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) consultate de AGERPRES. Conform datelor centralizate, actionarii…

- 80.4% din infectarile cu coronavirus și 94.7% din decesele COVID inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost inregistrate la persoane nevaccinate, se arata in raportul transmis saptamanal de INSP. Conform raportului publicat de Institutul Național de Sanatate Publica pentru saptamana 16 – 22 august…

- 97% din decesele inregistrate in Romania intre 9 și 15 august au fost la persoane nevaccinate, iar 3% la persoane vaccinate cu schema incompleta, anunța INSP. Potrivit raportului INSP, in saptamana 9 – 15 august: 97% din decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate, iar 3% la persoane…