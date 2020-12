Timișul are 20 de focare de coronavirus. Vezi câte cazuri sunt în fiecare situație Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat, astazi, ca a finalizat, in ultimele 24 de ore, 184 de anchete epidemiologice, fiind in desfașurare alte 88. Sunt 20 focare sunt active și se afla in supraveghere epidemiologica: SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL – 77 cazuri confirmate – Focar in supraveghere CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICA GAVOJDIA […] Articolul Timișul are 20 de focare de coronavirus. Vezi cate cazuri sunt in fiecare situație a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș a aparut un focar nou de SARS-Cov2, la Spitalul orașenesc Jimbolia, dar și alte cazuri in alte focare. Doua focare au fost stinse, transmite Direcția de Sanatate Publica Timiș. 14 cazuri de Covid-19 (personal medical) au fost confirmate in noul focar de la Spitalul Jimbolia. Sunt noi cazuri…

- Potrivit Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Suceava, in momentul de fața in județul Suceava sunt noua focare active de coronavirus, cu 136 de cazuri. Incepand de astazi s-a declarat oficial existența unui focar la Spitalul Județean Suceava, acolo unde sunt șase cazuri de coronavirus.…

- Sunt 22 de cazuri de coronavirus confirmate in focarul de la Ripensia Timișoara, transmite Direcția de Sanatate Publica Timiș duminica, 15 noiembrie. Numarul focarelor din județ ajunge la 26.

- Municipiul Lugoj se confrunta, in ultimele zile, cu o explozie de cazuri de coronavirus. Dupa cum au anunțat autoritațile, doar in ultimele 48 de ore, in Lugoj au fost confirmate ca fiind infectate cu SARS-CoV-2 156 de persoane: 41 – de miercuri pana joi, 115 – de joi pana…

- Alti zece detinuti de la Penitenciarul Timisoara au fost depistati pozitiv la testul COVID-19, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP). "Ca urmare a confirmarii unor cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul persoanelor custodiate de Penitenciarul Timisoara,…

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia a cinci focare Covid-19 in Judetul Iasi, astfel: 1. INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE IASI - Sectiile Cardiologie si USTACC (Unitatea de Supraveghere si Tratament Avansat a Cardiacilor Critici) - 6 cadre medicale Masuri: Personalul…

- Activitatea Sectiei Chirurgie Generala din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea a fost suspendata pentru doua saptamani, incepand de astazi. Au fost confirmate 27 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, au informat reprezentantii Prefecturii Valcea. Potrivit sursei citate, la Sectia Chirurgie…

- Directia de Sanatate Publica a declarat astazi dupa-amiaza un nou focar de infectie cu noul coronavirus la o companie ce activeaza in zona de sud a Portului Constanta. 17 muncitori de nationalitate turca au fost declarati pozitiv la SARS-CoV-2. Acestia locuiesc intr-un camin pus la dispozitie pe santierul…