Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 48 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.024 teste, dintre care 1.007 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 36 cazuri. In Timis, 146 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 24 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 73 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.495 teste, dintre care 1.073 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 41 de cazuri. In Timis, 254 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 37 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 343 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.975 de teste, dintre care 1.850 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 174 cazuri. In Timis, 553 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 61 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 529 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.892 de teste, dintre care 1.766 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 274 cazuri. In Timis, 549 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 63 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 631 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.378 teste, dintre care 1.460 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 364 cazuri. In Timis, 545 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 66 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 496 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate doar 4.419 teste, dintre care 2.207 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 264 cazuri. In Timis, 520 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 60 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 630 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.476 teste, dintre care 1.500 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 284 cazuri. In Timis, 481 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 54 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 629 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4.102 teste, dintre care 1.793 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 359 cazuri. In Timis, 475 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 47 la ATI. In ultimele…