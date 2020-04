Potrivit DeBanat.ro, timișorenii sunt obligați sa poarte maști și manuși in mijloace de transport in comun, in magazine și in alte spații inchise. Ordinul inițial prin care se introduce obligativitatea purtarii maștilor din 22 aprilie nu prevedea și amenzi, așa ca primarul a invocat Legea 61 din 1991 privind ordinea publica. De aplicarea noilor prevederi și constatarea eventualelor contravenții se vor ocupa poliția și jandarmerie. Timișorenii au o perioada de grație de trei zile pana la incepere aplicarii amenzilor.