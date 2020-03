Stiri pe aceeasi tema

- Domestos a decis sa doneze Crucii Rosii Romane produse de dezinfectie, igiena si igienizare, in valoare de peste 70.000 de euro, destinate unor categorii de persoane vulnerabile, informeaza reprezentantii companiei Unilever intr-un comunicat remis joi.Domestos a raspuns, astfel, apelului Crucii…

- Pacienții de la a Spitalul de Copii din Cluj-Napoca au primit la cina mancare cu viermi. Imaginile au fost facute publice de Emanuel Ungureanu. Deputatul USR spune ca le-a primit de la o mama aflata cu copilul in spital.

- Pacienții din mai multe spitale din Satu Mare au primit, astazi, paste cu viermi, potrivit PresaSM.ro. Caserolele cu mancare au fost livrate și la spitalul Județean de Urgența, precum și Spitalul de Boli Contagioase. Imaginile cu mancare au aparut pe rețelele de socializare. „Meniul zilei la spitalul…

- ”Nici macar simptomatologia nu ni s-a explicat. Poate ca au facut ceva instructaje la UPU, dar pacienții vin peste tot la un spital de urgența și e vorba și de felul in care ne putem proteja noi, medicii”, a spus pentru Libertatea un medic de la unul dintre cele mai mari spitale de urgența din Capitala.Responsabilii…

- Centrele de permanenta sunt o solutie pentru degrevarea sectiilor de urgenta si ar oferi mai multe sanse la asistenta medicala pacientilor, totodata. Din pacate, in multe judete nu sunt suficiente centre pentru a prelua „povara” sectiilor de urgenta din spitale, si in plus, pacientii nu stiu de existenta…

- Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a inceput procesul de distribuire a pachetelor continand produse de igiena destinate persoanelor defavorizate, urmand ca peste un milion de astfel de pachete sa fie distribuite in luna ianuarie, conform unui comunicat transmis vineri de MFE, citat de AGERPRES.…

- In Slobozia a inceput distribuirea pachetelor cu produse de igiena in cadrul programului pentru ajutorarea persoanelor defavorizate. Pachetele cu produse contin: periuta de dinti, pasta de dinti, sapun lichid, sampon copii, sampon adulti, detergent rufe si sunt distribuite la Cantina Sociala ”Sfantul…

- Un baiat de 5 ani din Vernești și o fetița de 6 ani din Cernatești sunt internați in spitale din București, dupa ce le-au explodat petarde in fața. Copiii au ajuns in ultima zi a anului 2019 la Spitalul Județean Buzau, cu vederea afectata. Pe 31 decembrie 2019, la unitatea medicala a fost adus un baiețel…