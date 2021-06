Timișorenii se vaccinează în lanul de lavandă La Timișoara oamenii se pot vaccina in lanul de lavanda. La centrul mobil de vaccinare al Spitalului Militar Timisoara din localitatea Fibis oamenii pot veni, in intervalul orar 8.00 – 20.00 pentru a se imuniza. La acest centru este disponibil serul de la Johnson&Johnson. „Vaccinarea altfel și o stare de spirit pozitiva. Centrul mobil de vaccinare al Spitalului Militar Timișoara iși continua activitatea intr-un cadru plin de optimism, cu iz de lavanda, in localitatea Fibiș, la 40 de kilometri de Timisoara. Cei care iși vor petrece duminica altfel – in lanul cu lavanda, in cadrul unui festival… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

