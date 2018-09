Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul acestei saptamani in cele 3 puncte operative ale Colterm se distribuie formularele reprezentand cererile și declarațiile pe propria raspundere, pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuinței in sistem centralizat, pentru sezonul rece 2018-2019. Cererile insoțite de actele doveditoare…

- Parintii elevilor din Bucuresti pot depune, incepand de luni, la Primaria Capitalei, astfel incat acestia sa beneficieze de un ajutor financiar in valoare de 750 de lei pentru aparatul dentar.

- Cei peste 60.000 de locuitori din Timișoara racordați la societatea de termoficare a orașului vor ramane fara apa calda, incepand de joi seara, dupa ce a fost sistata furnizarea de gaze naturale catre Colterm din cauza unor datorii, transmite corespondentul MEDIAFAX.Directorul societații de…

- Cele șapte vaporașe cumparate de Primaria Timișoara circula in continuare in regim de agrement pe canal. Nicolae Robu s-a laudat cu faptul ca, din data de 3 august și pana in prezent, peste 25.000 de persoane s-au plimbat cu vaporașele pe Bega. Potrivit primarului Timișoarei, cel mai probabil pana la…

- Programul Prima Casa va fi extins pentru a deveni mai accesibil și familiilor cu mai mulți copii. Statul va compensa acestor familii cel puțin 10% din prețul locuinței. Anunțul a fost facut de catre președintele PDM, Vlad Plahotniuc, la briefingul susținut dupa ședința saptamanala a partidului.

- Edilul-șef a ajuns in sfarșit și pe șantierul de pe Calea Martirilor. Susține ca s-au facut toate pregatirile pentru ca muncitorii Colterm sa monteze magistrala in subteran și, realist vorbind, sunt șanse ca lucrarea sa se termine chiar la jumatatea lunii august. „Am fost pe Calea…

- Timișorenii raman din aceasta noapte fara apa calda! Asta dupa ce E.on a intrerupt furnizarea gazului catre Colterm, din cauza unor datorii mai vechi. Este vorba despre aproximativ 7,5 milioane de lei Conform reprezentanților Colterm s-au facut deja demersuri și s-a solicitat reeșalonarea datoriei pentru…