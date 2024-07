Stiri pe aceeasi tema

- Marți, Romania se confrunta cu Țarile de Jos in optimile de finala ale EURO 2024, meciul avand loc la Munchen. Suporterii romani sunt așteptați incepand cu ora 13:00 la cornerul dedicat Romaniei in Fan Zone-ul din Olympia Park, unde vor fi organizate diverse activitați, inclusiv premii, sesiuni de autografe…

- Marți, ora 19:00, Romania și Olanda se vor infrunta la Munchen pentru un loc in sferturile Euro 2024. Duelul din optimile Campionatului European va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu toate informațiile și imaginile de la echipa de 5 oameni de la fața locului, și televizat de ProTV. Romania a caștigat grupa E,…

- Federația Romana de Fotbal anunța procedura de achiziție a biletelor pentru meciul din optimile de finala de la EURO 2024, Romania – Țarile de Jos. Partida va avea loc marți, 2 iulie, la ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei) la Munchen. Cei care au cumparat bilete la cel puțin un meci din faza grupelor…

- Suporterii romani au rezervate 7.000 de bilete pentru meciul echipei nationale de fotbal cu Olanda, din optimile de finala ale EURO 2024, insa Federatia Romana de Fotbal a anuntat joi, 27 iunie, ca discuta cu UEFA pentru dublarea numarului de tichete."Federatia Romana de Fotbal anunta procedura de achizitie…

- Federația Romana de Fotbal anunța procedura de achiziție a biletelor pentru meciul din optimile de finala de la EURO 2024, Romania – Țarile de Jos. Partida e programata marți, 2 iulie, de la ora locala 18:00, la Munchen. Astfel, urmeaza ca in perioada imediat urmatoare, cei care au cumparat bilete la…

- Naționala Romaniei de fotbal revine dupa 8 ani la Campionatul European și intalnește, luni, in primul meci din grupa E pe Ucraina. Duelul dintre Romania și Ucraina se disputa de la ora 16:00 pe Allianz Arena din Munchen. Min 57 GOOOL Romania. 3-0, dupa golul marcat de Draguș. Meci senzațional al tricolorilor.…

- Naționala Romaniei de fotbal revine dupa 8 ani la Campionatul European și intalnește, luni, in primul meci din grupa E pe Ucraina. Duelul dintre Romania și Ucraina se disputa de la ora 16:00 pe Allianz Arena din Munchen. Min. 8 Primul șut pe poarta al tricolorilor. Florinel Coman trage din afara careului,…

- Duelul de diseara, de la Munchen, Romania - Ucraina, e vazut, in avancronica publicata de cotidianul AS, ca unul dezechilibrat. In care cel mai bine cotat „tricolor”, „Radu Dragușin, ce valoreaza mai mult de un sfert din tot lotul, va evolua contra starurilor lui Rebrov, selecționerul avand de ales…