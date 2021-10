Timișorenii, haz de necaz pe internet după ce „Coldterm” a oprit furnizarea căldurii FOTO Caloriferele din 55.000 de gospodarii din Timișoara, dar și din numeroase instituții publice, spitale sau școli s-au racit astazi dupa ce E.ON a intrerupt furnizarea de gaz catre Colterm, companie aflata acum in insolvența. Deși situația este una foarte grava, timișorenii au aratat pe Facebook ca nu și-au pierdut simțul umorului. Cea mai simpla „mema” […] Articolul Timișorenii, haz de necaz pe internet dupa ce „Coldterm” a oprit furnizarea caldurii FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

