Primarul municipiului Timisoara, Domnic Fritz, anunta ca a achitat o factura de 1,7 milioane de lei catre furnizorul de gaz E.ON, reprezentand o datorie mai veche, din anul 2014. Aceasta in conditiile in care compania de termoficare din Timisoara, Colterm, are datorii ce depasesc 300 de milioane de lei la furnizori, ANAF sau banci. In continuare, in apartamentele timisorenilor racordati la sistemul centralizat de termoficare, temperaturile sunt scazute, la fel si in scoli si spitale.

