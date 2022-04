Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 27 aprilie, intre orele 9 și 16, pe Calea Circumvalațiunii la intersecțiile cu strazile Toplița și Chișinau se vor executa conectari de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul Aquatim de inchidere a inelului de rețea, iar pe durata lor se va intrerupe apa pe Calea Bogdaneștilor – porțiunea…

- Miercuri, 27 aprilie, intre orele 9 și 16, pe Calea Circumvalațiunii la intersecțiile cu strazile Toplița și Chișinau se vor executa conectari de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul Aquatim de inchidere a inelului de rețea, iar pe durata lor se va intrerupe apa pe Calea Bogdaneștilor – porțiunea…

- Miercuri, 20 aprilie, intre orele 9 și 14, la intersecția Caii Bogdaneștilor cu Calea Circumvalațiunii se va executa o cuplare de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul Aquatim de inchidere a inelului de rețea, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe Calea Bogdaneștilor, porțiunea…

- Miercuri, 20 aprilie, intre orele 9 și 14, la intersecția Caii Bogdaneștilor cu Calea Circumvalațiunii se va executa o cuplare de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul Aquatim de inchidere a inelului de rețea, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe Calea Bogdaneștilor, porțiunea…

- Miercuri, 20 aprilie, intre orele 9-14, la intersecția Caii Bogdaneștilor cu Calea Circumvalațiunii se va executa o cuplare de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul Aquatim de inchidere a inelului de rețea, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe Calea Bogdaneștilor – porțiunea dintre…

- In 21 martie, in intervalul orar 9-17, se va executa o conectare de conducte in cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor”. Pe durata lucrarilor se va opri apa pe Calea Bogdaneștilor (porțiunea dintre…

- Aquatim a anuntat noi lucrari la retelele de apa pe care le administreaza. Compania precizeaza ca pe 17 martie, intre orele 9-14, in Boldur, Pini, Colonia Pini 2 si Lugojel se vor efectua spalari ale retelei de distributie. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc…

- Vineri, 4 martie, intre orele 8 și 16, se va opri furnizarea apei in Jebel pentru spalarea rețelei de distribuție. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de…