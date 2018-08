Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a dezactivat recenziile pe pagina sa oficiala de Facebook. Acțiunea vine dupa trei zile in care Poliția Romana a primit zeci de mii de recenzii negative. Administratorii paginii de Facebook a Poliției Romane au dezactivat recenziile. Acțiunea a venit dupa ce, timp de trei zile, peste…

- Cativa protestatari au incercat sa amplaseze marti dimineata in Piata Victoriei un banner cu mesajul “Trezeste-te si iesi in strada! Dictatura a fost instaurata intotdeauna prin lege”, insa au fost impiedicati de jandarmi, care l-au si ridicat pe unul dintre tineri. Actiunea acestora a inceput in jurul…

- Mii de persoane s-au adunat, duminica, la protestul intitulat „Cod rosu de OUG”, care are loc in Piata Victoriei. In cursul zilei nu mai putin de cinci mii de oameni s-au aratat interesati de evenimentul creat pe Facebook. Filosoful Mihai Sora a chemat la protest printr-un apel original: „Dragi sobo,…

- Mii de persoane s-au adunat, duminica, la protestul intitulat „Cod rosu de OUG”, care are loc in Piata Victoriei. In cursul zilei nu mai putin de cinci mii de oameni s-au aratat interesati de evenimentul creat pe Facebook. Filosoful Mihai Sora a chemat la protest printr-un apel original: „Dragi sobo,…

- Un protest intitulat „Cod rosu de OUG” se va desfașura duminica seara in Piata Victoriei. Evenimentul anunțat pe Facebook se bucura de atenția a peste cinci mii de persoane care s-au aratat interesate de a participa.

- Un protest intitulat ”Cod rosu de OUG” este anuntat pentru duminica seara in Piata Victoriei, peste cinci mii de persoane aratandu-se interesate de evenimentul creat pe Facebook. Si in mai multe judete din tara comunitatile de protestatari au anuntat manifestari similare, potrivit news.ro.In…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a facut vineri seara pe Facebook un apel pentru participarea la mitingul care va avea loc sambata in Piata Victoriei "pentru o Romanie demna si prospera", impotriva "abuzurilor" si "pentru eliminarea statului paralel". "Dragi prieteni, ALDE si-a asumat inca…

- Marian Oprisan, presedinte al CJ Vrancea si vicepresedinte al PSD, a publicat, pe pagina sa de Facebook, un videoclip in care oamenii sunt indemnati sa vina la mitingul de sambata, din Piata Victoriei. In acest videoclip sunt prezentati politicieni ca Traian Basescu si Klaus Iohannis, care ar fi facut…