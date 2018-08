Timisorenii, din nou in strada: Bucuresti, lupta, Bucuresti! / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Un „prezent” hotarat și ferm, dar pașnic – acesta este raspunsul Timișoarei la chemarea lansata de la București, de a protesta fața de modul in care coaliția PSD – ALDE și Guvernul Dancila conduc țara. The post Timișoara, din nou in strada! Protestatarii s-au adunat pentru a doua zi consecutiv in centrul…

- Alina Gorghiu anunța, intr-o postare pe Facebook, ca diseara timișorenii vor ieși in strada pentru a ii intampina pe romanii care se intorc in țara pentru mitingul de vineri."Drumul e lung. Cuvintele aruncate de catre oamenii PSD au fost grele. Nu au lipsit nici incercarile de fake news –…

- Primarul Felix Borcean a discutat zilele trecute la București cu reprezentanții CNAIR posibilitatea ca accesul in centura de ocolire sa se faca și de pe strada Ștefan Jianu. Proiectul exista deja și a fost avizat favorabil de oficialii din Timișoara ai companiei de drumuri. „Am programat…

- Poate a doua oara e cu noroc și, dupa aproape 5 ani, in Timișoara se va face așa cum trebuie dezinsecție și deratizare. Primaria a reluat licitația și are 3 oferte care urmeaza sa fie analizate. La finele lunii iulie ar trebui anunțat caștigatorul, și asta in ideea ca procedura nu va fi din nou contestata.…

- Administrația Fondului Cultural Național invita operatorii culturali din Timișoara la o intalnire pe tema viitoarelor finanțari. Aceasta va avea loc joi, 2 august, la Direcția Județeana de Cultura Timiș. The post Operatorii culturali din Timișoara, invitați sa afle cum pot obține bani de la București…

- Timișorenii racordați la sistemul centralizat de caldura nu vor mai primi apa calda in perioada urmatoare. Și asta dupa ce E.ON a sistat furnizarea gazului spre Colterm, din cauza unor datorii mai vechi. Primarul Robu promite ca va rezolva problema. The post Timișoara fara apa calda. E.ON a taiat gazul…

- Un studiu facut in marile orașe din Romania releva faptul ca locuitorii acestora nu vor sa ramana fara serviciul Uber, o alternativa la taximetre, care a devenit din ce in ce mai folosita in Timișoara, București și alte localitați din țara.

- Timișorenii nesimțiți care arunca cu tupeu gunoaie la colț de strada, și astfel se formeaza rampe clandestine de deșeuri, sunt in continuare amendați de polițiștii locali. Doar in ultimele zile, zece cetațeni și o firma au fost sancționați pentru abandonarea de deșeuri in diferite zone din Timișoara.…