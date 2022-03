Stiri pe aceeasi tema

- Delgaz Grid va opri temporar alimentarea cu gaze naturale, joi, 17 martie, in Timișoara, incepand cu ora 09.00 pentru mai mulți abonați. Motivul este realizarea unor lucrari specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Nu vor avea gaz consumatorii de pe strazile: Coriolan Brediceanu, Iosif…

- Abonații Colterm arondați strazilor Nicolae Labiș, Calin Nemeș, Cornel Grofșoreanu și Al. Odobescu nu vor avea caldura, luni, 21 februarie, intre orele 8 și 16, Intreruperea este cauzata de trecerea la noua rețea reabilitata realizata in cadrul proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de…

- Pentru cuplarea unei noi conducte la sistemul de distribuție a gazelor naturale de pe str. Martir Gabriela Tako nr. 3, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaz in zona, joi, 3 februarie, incepand cu ora 10. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc pe strazile Ion Ionescu…

- Incident sangeros in Piața 700 din Timișoara. Un tanar de 16 ani a fost injunghiat in piept, miercuri dimineața, de o fata. Agresoarea, eleva de liceu, era impreuna cu un coleg cand a bagat cuțitul in victima. Trecatorii au anunțat la 112 incidentul, astfel ca in scurt timp ranitul a fost transportat…

- Ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu a menționat ca i-a rugat pe cei de la Premier Energy sa mai aștepte pâna în luna aprilie cu solicitarea de majorare a tarifelor la energia electrica. „Este adevarat ca se acumuleaza devieri negative, pentru ca prețul de producerea…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a transmis o scrisoare deschisa premierului Nicolae Ciuca si parlamentarilor de Timis, in care face apel la gasirea unor solutii pentru sistemul centralizat de incalzire, avand in vedere "explozia" preturilor la gazele naturale, anunța news.ro.…

- Dupa modelul pus anul trecut in practica de Consiliul Județean Timiș, pentru prima oara in istoria orașului, Timișoara va avea un capitol din bugetul local propus și votat de catre cetațeni. Regulamentul bugetului participativ al Timișoarei, pentru care va fi alocata in 2022 suma de trei milioane de…

- Uniper, la care compania finlandeza Fortum detine o participatie de peste 76%, a declarat ca a atras si facilitati de creditare de 1,8 miliarde de euro de la bancile sale principale. ”Motivul acestor instrumente financiare suplimentare este cresterea fara precedent a preturilor – in unele cazuri – de…