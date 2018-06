Stiri pe aceeasi tema

- A șasea ediție a festivalului JazzTM aduce, in premiera in Romania, nume importante din jazzul mondial. Pe langa aceștia, vor urca pe scenele festivalului și artiști romani de referința, vor fi jam session-uri nocturne și un proiect special creat cu ocazia evenimentului. Jazz-ul va rasuna din Piața…

- Suporterii naționalei Braziliei se pregatesc de meciul de debut al selecționatei Selecao de la Campionatul Mondial din Rusia.De la mic la mare, mai mulți susținatori ai sud-americanilor au vopsit strazile unei favele din Rio de Janeiro in culorile drapelului național.

- Ediția din acest an a festivalului Rock la Mureș, va avea loc in perioada 13 – 14 iulie 2018, la Periam – Port (județul Timiș) și ii va aduce in mirifica locație de pe malul Mureșului pe legendarii muzicieni de la The Exploited. Spre deosebire de multe alte manifestari de acest gen, unul din atu-urile…

- Trupa timișoreana Syn Ze Sase Tri va susține un recital pe scena principala Rockstadt Extreme Fest, unul din cele mai importante evenimente metal din Europa de Sud Est, eveniment care va avea loc in perioada 2 – 5 august la Rașnov. „Sondajul nostru pentru Get The Band On Stage a luat sfarșit. Nu inainte…

- Programul zilei de 5 iunie 10:00 – Sala Oglinzilor, Mediatronic theatre, workshop de Dimitri Aryupin, blackSKYwhite, Rusia; 3h 11:00 – Foaier, Intalnirile Babel (actori, presa, invitați; deschise Post-ul VIDEO – Parada de deschidere a festivalului Babel 2018. Participa artiști din 22 de țari apare…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, marti, la Parlament, ca nu este de acord cu organizarea unui miting de sustinere a Vioricai Dancila, el afirmind ca e ca in casnicie - te-ai casatorit o data, stai acolo, nu o faci in fiecare zi.

- O farsa cinematografica despre viata unui "rege" portughez al fotbalului, un film despre razboiul iugoslav din Croatia si un lungmetraj belgian cu actorul Romain Duris, in care protagonistul isi creste singur copiii, reprezinta vedetele celei de-a 57-a editii a sectiunii Semaine de la Critique de…

- Trupa norvegiana vine la Cluj cu un concert unic, ce nu trebuie ratat, duminica 15 aprilie, de la ora 19, la Sala Radio Cluj (str. Donath 160) Cluj-Napoca, 13 aprilie 2018 – Norvegienii de la Helge Lien Trio, laureați ai premiului Grammy, vin pentru prima data la Cluj cu muzica lor melodioasa, pura,…