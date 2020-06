Stiri pe aceeasi tema

- Piesa “Dance, Dance, Dance” este prima piesa extrasa de pe albumul de debut al artistei, ce urmeaza sa fie lansat. Impreuna cu piesa, artista norvegiana Astrid S lanseaza si un super videoclip. Infuzat cu influente retro si vocea recognoscibila a lui Astrid, “Dance, Dance, Dance” este o prima imagine…

- Formația timișoreana Allover a lanst un nou videoclip la piesa Passengers in Life, melodie care anunța apariția albumui de debut al trupei. Piesa beneficieaza de textul lui Luca Dragu iar de inregistrare și producție muzicala s-a ocupat Johnny Kui, video-ul fiind realizat de Pataki Farkas. Primul concert…

- Timișoreanca Silvia Stoiana a lansat o piesa-medicament pentru suflet, care poarta numele de „Capu’ sus!”, mixajul și masterul acesteia find realizat de Attila Lukinich. Pasiunea ei pentru muzica se trage din frageda copilarie, iar actuala studenta la Facultatea de Muzica și Teatru a debutat in cadrul…

- “Cel mai bun cantaret” se vede si in online. De pe scena Salii Polivalente din Bucuresti, Vunk aduce pe YouTube emotia si energia concertului “Deja vu”, din 2019, prin melodia “Cel mai bun cantaret”. “Cu piesa asta ne-am propus sa refacem nostalgia anilor ’90, acel brit-pop care pe noi ne-a inspirat…

- Formația timișoreana 8LightMinutes a lansat recent melodia Ebredj fel („Trezește-te“), mixata și inregistrata de catre Lukinich Attila, in studioul timișorean DSpro. „Cu cea mai recenta piesa a noastra ne dorim sa ii ajutam pe toți sa treaca cat mai ușor peste aceasta perioada de carantina“, spun membrii…

- Formația timișoreana Kings Are Overrated a lansat un nou videoclip, la piesa „Nothing in my way“, melodia anunțand materialul discografic de debut al trupei. Compoziția timișorenilor care anul trecut au susținut un concert la Radio Guerilla, la emisiunea „Nesemnații” cu Bogdan Șerban, și au caștigat…

- Formația The Rock Out a lansat recent primul material discografic care poarta numele de What a Woman, melodiile noului album putand fi ascultate online aici. Artiștii au lansat cu aceasta ocazie și cel de-al doilea videoclip din acest material, „Glow“. Prin aceasta melodie, baieții prezinta o latura…

- VUNK lanseaza piesa „Ajunge”, extrasa de pe materialul discografic „Domnul Portocaliu si Masina Timpului”, cu un proiect video inregistrat in timpul concertului aniversar „Deja Vu”. „Cantecul asta a fost scris acum un an ca un dublu dialog pe care il ai și cu tine insuți, dar și cu persoana care te…