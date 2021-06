Stiri pe aceeasi tema

- # Concert cu intrare gratuita sambata, in orașul de pe Valea Carcinovului Sambata, 19 iunie, in Targul Carcinov din Topoloveni, cu ocazia zilelor orașului, va avea loc o parada cu motociclete la ora 16:00 și, spre seara, va fi organizat un concert de muzica rock. De la ora 19:00 vor canta cei de la…

- Scopul principal al acestui eveniment de tradiție, organizat cu susținerea companiei Distribuție Energie Electrica Romania, este crearea unei punți de legatura între progresele recente ale cercetarii privind sistemele electrice moderne și subiectele actuale din domeniul energiei. Apreciat…

- Formația timișoreana Monokrom revine in fața publicului cu un recital care va avea loc sambata 29 mai, de la ora 20, la The Ranch din Garana. Sunetul trupei imbina influențe de punk rock cu rock alternativ. Formația a luat naștere la intiativa vocalistului Sebastian Ursache si a chitaristului Vinter…

- București, 17 mai 2021. Fundația Wilo are onoarea de a susține, in calitate de partener, cea de-a XVII-a ediție a Concursului Internațional George Enescu. „Promovarea culturii, a diversitații, creativitații și excelenței sunt puncte de reper in activitatea companiei, care are deja o indelungata tradiție…

- Cea de-a 7-a ediție a Gugulan Rock Open Air Festival va avea loc in perioada 13-15 august in Caransebeș, in zona Valea Cenchi, un loc care ofera o panorama deosebita asupra orașului și a zonei inconjuratoare, Ținutul Gugulanilor. Abonamentele și biletele achiziționate pentru festivalul care ar fi trebuit…

- Bursa de Valori București (BVB) da startul celei de-a patra ediții Made in Romania, programul bursei dedicat companiilor antreprenoriale romanești Perioada de nominalizare a companiilor care vor face parte din programul Made in Romania 2021 incepe astazi, 22 aprilie, și este deschisa pana pe 30 iunie…

- COMUNICAT DE PRESA 26 martie 2021 Festivalul SFR se va desfașura in august SFR 12: lansam apelul pentru competiția de scurtmetraje Tema: Iașul meu. Iașul tau Festivalul SFR lanseaza apelul de participare pentru competiția de scurtmetraje, in cadrul celei de-a 12-a ediții. Competiția are loc in cadrul…