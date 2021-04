Mult așteptatul album discografic al timișorenilor de la Dordeduh, care poarta numele de „Har”, are parte de un nou single de promovare, In vieliștea uitarii. Discul va avea lansarea in data de 14 mai, la casa de discuri germana Prophecy Productions. Formația timișoreana alcatuita din Edmond „Huppogrammos” Karban (voce, chitari și alte instrumente), Cristian „Sol […] Articolul Timișorenii de la Dordeduh vor prezenta noul album, „Har”, in cadrul unui festival care va avea loc intr-o peștera din Germania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .