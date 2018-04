Stiri pe aceeasi tema

- Piesa “Despacito” lansata de Luis Fonsi a depașit un nou record digital. Videoclipul oficial al piesei a depașit miercuri pragul de 5 miliarde de vizualizari pe YouTube, devenind primul clip video incarcat pe platforma care a reușit sa atinga acest numar. “Despacito” a mai depașit un astfel de record…

- Cel puțin patru persoane au fost impușcate ieri in sediul central YouTube din San Bruno, iar una dintre ele a murit la locul atacului, in timp ce trei persoane au fost duse la spital. Persoana suspectata pentru atacul armat este o femeie in varsta de 39 de ani pe nume Nasim Najafi Aghdam. Aghdam postase…

- Probabil ca ați mai auzit de proiectul “Istoria cu Virgil”, iar daca nu, ei bine, va spunem noi. Am descoperit proiectul lui Virgil atunci cand navigam liniștiți pe Youtube. Normal, așa cum se intampla pe Youtube, pleci de la ceva și ajungi la cu totul altceva, ei bine, cam așa s-a intamplat și la noi....…

- Recent lansata piesa semnata de The Motans, „Jackpot”, are parte de un super remix. Timișorenii de la Dirty Nano, cei care fac legea pe scena de clubbing din Romania, au decis sa imparta „Jackpot” cu toții fanii lor. Astfel, Dirty Nano lanseaza oficial cel mai proaspat remix – „Jackpot”, dupa single-ul…

- Bursa de Valori București (BVB), cea mai importanta instituție a pieței locale de capital, a susținut in ultimii ani o serie de inițiative și evenimente menite sa incurajeze investițiile romanilor și sa contribuie la creșterea nivelului de educație financiara. BVB a venit in intampinarea cererii potențialilor…

- Nu mai e un secret ca Demi Lovato se intalnește atat cu barbați cat și cu femei. Mai presus de atat, cantareața a fost mereu deschisa in ceea ce privește relațiile sale și nu a negat niciodata acest lucru. In documentarul sau pe YouTube, “Simply complicated”, Demi și-a povestit viața cu fiecare aventura…

- Dupa lansarea piesei “Savior” luna aceasta, Iggy i-a pus pe fanii de pe Instagram pe ganduri cu privire la urmatorul videoclip. Videoclipul va aparea pe YouTube sambata, așa cum susține artista in descrierea postarii de pe Instagram. Clipul are puternice influențe religioase și este filmat in tema cu…