Timișorenii care sunt abonați la Colterm vor avea căldură la iarnă, dă asigurări primarul Fritz Compania de termoficare a municipalitații va aduce și in iarna ce se apropie cu pași repezi caldura in casele abonaților, insa pentru municipalitate asta inseamna costuri imense. „Abonații Colterm pot fi liniștiți ca o sa fie caldura in aceasta iarna, dar orașul Timișoara nu poate sa fie liniștit ca acest lucru nu va insemna un […] Articolul Timișorenii care sunt abonați la Colterm vor avea caldura la iarna, da asigurari primarul Fritz a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum iti schimbi garderoba odata cu fiecare anotimp, alternarea parfumurilor in functie de sezon este la fel de importanta. De ce? Parfumul functioneaza, intr-un fel, ca un accesoriu care completeaza tinuta. Aromele de vara sunt, de obicei, fresh si revigorante, avand la baza note de citrice, bergamota,…

- Primarul ales al Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat ca preluarea mandatului sau de primar va mai intarzia cel puțin o saptamana din cauza ca au fost facute 52 de apeluri la validarea mandatului sau și a vorbit despre ”sicanele penibile ale PSD prin care incearca in mod iresponsabil sa impiedice preluarea…

- Pretul gigacaloriei furnizate in sistem centralizat in municipiul Suceava in iarna 2020-2021 nu va creste, a declarat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. Primarul a precizat ca, in prezent, 75% dintre sucevenii racordati la sistemul centralizat beneficiaza deja de caldura, urmand…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, la Timisoara, ca de saptamana viitoare, in baza unei ordonante de urgenta care este in pregatire, cazurile usoare si medii de infectari cu SARS-CoV-2, precum si cele asimptomatice, vor putea ramane acasa, sub monitorizarea medicilor de familie, cazurile…

- Exista riscul real sa avem zile fara caldura in aceasta iarna, in București. Sistemul de incalzire din Capitala este in colaps, o spune administratorul ELCEN. Trebuie sa se faca centrale noi, sa se reabiliteze conductele. Dar asta necesita timp.

- Caloriferele timișorenilor s-ar putea incalzi chiar de luni, 12 octombrie. Societatea de termoficare a orașului a inceput pregatirile pentru iarna, dar trebuie sa respecte regulamentul impus de primarie pentru a porni caldura. Colterm are 60.000 de tone de carbune, ajung pana in decembrie.

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca si-a propus ca in termen de trei ani sa reabiliteze, in cadrul unor proiecte care implica si fonduri europene, sistemul de termoficare al Bucurestiului. Nicusor Dan sustine ca sistemul administrat de Termoenergetica este „aproape de nivelul critic”…

- Veneta Cucine este cel mai mare producator de seturi de bucatarii din Italia, produsele sale premium fiind vandute in magazine din 54 de tari. Rovere Mobili este unul dintre liderii pietei locale de amenajari interioare premium, avand 10 magazine la nivel national. Noua unitate Veneta Cucine va fi realizata…